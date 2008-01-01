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Новости погоды

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Рекорды погоды

ИА "Метеоновости" / 11:03 Суббота, 16 ноября

  Атлантический циклон принес на северо-запад Европейской России не только осадки, но и тепло. Днем 15 ноября в ряде городов Карелии и Ленинградской области были перекрыты многолетние максимумы температуры этого дня.

Так в Выбоге температура повышалась до +8,9 градуса ( предыдущие рекорд 1978 года составил +8,0 градуса); в г. Паданы ( Карелия) было +6,8 градуса ( предыдущие рекорд +6,2 градуса отмечался в 2005 году). Не исключены рекорды тепла на северо-западе России и в предстоящие сутки и принесет это тепло новый атлантический циклон.

Холодной прошедшая ночь была в Иркутской области, Забайкалье, Красноярском крае и в Эвенкии. Самым холодным местом была Эвенкия, где под утро температура местами опускалась до -45,-48 градусов! Были перекрыты рекорды холода в ряде городов Иркутской области , Забайкальского края, где температура опускалась до -44 градусов. Холодный антициклон поддержит аномально холодную погоду в этих районах Сибири и в ближайшие сутки. / meteonovosti.ru /
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