Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
16 ноября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тепло не задержится на юге Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:26 Суббота, 16 ноября

  Атлантический циклон с арктического побережья Европейской России держит путь в центральные районы Западной Сибири. Он несет с собой осадки, ослабление морозов и порывистый ветер.

Уже днем 16 ноября начнут ослабевать морозы в автономных округах Западной Сибири. Потеплеет и на юге . Так в Омской области и на юге Тюменской температура местами повысится до 0,-5 градусов. Потепление будет сопровождаться осадками ( снег, мокрый снег), порывы ветра могут достигать 15-17 м/сек и не задержится.

В воскресенье Ямало-ненецкий и Ханты-мансийский автономные округа уже в тылу циклона и там начнется понижение температуры, которое продолжится и в начале предстоящей недели. В Омской области и на юге Тюменской 17 ноября еще тепло: 0,-5, на юге Тюменской до +2 градусов, не обойдется без осадков. Холодный воздух доберется до этих областей в ночь на понедельник: в течение суток там уже -4,-10, местами до -15 градусов. К 19 ноября морозы усилятся: днем в Омской области -13,-18, на юге Тюменской -19,-24 градуса.

В юго-восточные области Западной Сибири в воскресенье теплый атмосферный фронт принесет снег, метель, порывы ветра местами до 23 м/сек. Днем -6,-11, на юге 0,-5, на севере до -16 градусов. В начале недели похолодает и там и лишь в республике Алтай тепло задержится еще почти на сутки. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+3
Сб.
16 ноя.
+4
Вс.
17 ноя.
+5
Пн.
18 ноя.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Джативанги		 -38
Тура

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Чхиндвара

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100