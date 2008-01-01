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Тепло не задержится на юге Западной Сибири



ИА "Метеоновости" / 12:26 Суббота, 16 ноября



Атлантический циклон с арктического побережья Европейской России держит путь в центральные районы Западной Сибири. Он несет с собой осадки, ослабление морозов и порывистый ветер.



Уже днем 16 ноября начнут ослабевать морозы в автономных округах Западной Сибири. Потеплеет и на юге . Так в Омской области и на юге Тюменской температура местами повысится до 0,-5 градусов. Потепление будет сопровождаться осадками ( снег, мокрый снег), порывы ветра могут достигать 15-17 м/сек и не задержится.



В воскресенье Ямало-ненецкий и Ханты-мансийский автономные округа уже в тылу циклона и там начнется понижение температуры, которое продолжится и в начале предстоящей недели. В Омской области и на юге Тюменской 17 ноября еще тепло: 0,-5, на юге Тюменской до +2 градусов, не обойдется без осадков. Холодный воздух доберется до этих областей в ночь на понедельник: в течение суток там уже -4,-10, местами до -15 градусов. К 19 ноября морозы усилятся: днем в Омской области -13,-18, на юге Тюменской -19,-24 градуса.



В юго-восточные области Западной Сибири в воскресенье теплый атмосферный фронт принесет снег, метель, порывы ветра местами до 23 м/сек. Днем -6,-11, на юге 0,-5, на севере до -16 градусов. В начале недели похолодает и там и лишь в республике Алтай тепло задержится еще почти на сутки. / meteonovosti.ru /



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