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Новости погоды
Дожди не оставляют Европу
ИА "Метеоновости" / 13:32 Суббота, 16 ноября
Фронтальная зона не покидает южные и центральные районы Зарубежной Европы. Вдоль нее продолжают перемещаться циклоны, принося обильные осадки и сильный ветер.
Основное внимание приковано к Венеции. Вода там медленно начала спадать, однако вчерашний день ( 15 ноября) не оставил без дождя этот многострадальный город: там выпало еще 14 мм осадков.
Но есть другие города Италии, которым досталось заметно больше: так в Пизе на сутки 15 ноября пролилась почти месячная норма осадков - 61 мм.
Досталось и Австрии, где местами выпало до 40-60 мм осадков, а порывы ветра достигали 17-22, в горах 29 м/с. Самым же дождливым местом оказалась Хорватия, где количество выпавших за сутки осадков местами превысило 100 мм, до 21м/с усиливался ветер.
Не обошлось в пятницу без дождей, местами сильных во Франции, Швейцарии, Словении. В ближайшие дни активная циклоническая деятельность в центральной и южной Европе сохранится, а значит, без осадков не обойдется. / meteonovosti.ru /
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