

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:16 Воскресенье, 17 ноября



Предстоящим днем столичный регион продолжает находиться на периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 4..9 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 760 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



Столичный регион находится под влиянием антициклона, что скажется на характере погоды: облаков будет немного, температурный и кислородный режимы благоприятные. Для большинства метеозависимых, а также людей, не связывающих состояние своего здоровья с погодой, это комфортные внешние условия. Следует эти погожие дни посвятить активному отдыху на природе, прогулки в парках, благотворное влияние на организм. Повышенный фон атмосферного давления по прежнему остается высоким, что может сказываться на самочувствии - в первую очередь могут реагировать лица с неустойчивыми сосудистыми реакциями, гипо- и гипертоники, перенесшие в недавнем прошлом инфаркт миокарда, страдающие частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией. Желательно контролировать артериальное давление, принимать лекарственные препараты рекомендованные врачом, стараться соблюдать режим труда и отдыха, если позволяет самочувствие больше бывать на свежем воздухе.



Геомагнитный фон 17 ноября прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



