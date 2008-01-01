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Новости погоды
Высотный антициклон охраняет Европейскую Россию от циклонов
ИА "Метеоновости" / 09:58 Воскресенье, 17 ноября
Антициклон продолжает радовать погожими днями жителей большей части Европейской России. Антициклональная циркуляция распространяется до больших высот, поэтому "сдвинуть" такой атмосферный центр непросто. Вот циклонам и достаются лишь окраины этого мощного вихря. Без особого труда циклоны "завоевывают" Западную Европу, где довольно часто идут дожди, особенно интенсивные в центральной и южной Европе, где уже были случаи подтопления населенных пунктов. В ближайшие несколько дней характер погоды изменится мало. А вот во второй половине недели центр высотного антициклона сместится на юго-восток Европейской России и циклонам станут доступнее север и запад Европейской России. / meteonovosti.ru /
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