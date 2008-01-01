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Новости погоды

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Москва в пелене утренних туманов

ИА "Метеоновости" / 10:48 Воскресенье, 17 ноября

  Утренние воскресные туманы в столице и сопутствующие им морось и низкая облачность стали причиной задержки и отмены более 20 рейсов в московских аэропортах. Южный ветер принес в московский регион очередную порцию тепла, что и стало причиной адвективных туманов.

На данный момент ситуация меняется к лучшему. Аэропорты работают в штатном режиме. Видимость улучшается, но пасмурная погода будет преобладать до середины дня.

17 ноября температура воздуха по-прежнему сохраняется аномально теплой для данного периода и в течение дня превысит свою климатическую норму на 3-5 градусов.

После захода солнца, вероятность того, что туман вновь укроет город на ночь своей пеленой, весьма велика. / meteonovosti.ru /
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