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Новости погоды

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В Австралии огненная стихия не утихает

ИА "Метеоновости" / 11:44 Воскресенье, 17 ноября

  Огненная стихия в Австралии не прекращается. Погодные условия, обусловленные максимально высокими температурами воздуха, значения которых 16 ноября достигало 43..45 градусов тепла в совокупности с очень низкой относительной влажности воздуха ( 2..4 процента!) и слабом ветре создают предпосылки для образования огненной бури, которая может достигать высоты 15 км и формировать в стратосфере, так называемые пирокумулятивные облака. Они представляют собой грозовую тучу в столбе огня.

Обычно пламя лесных пожаров разносит ветер, но если оно очень сильное, то воздушные потоки не могут развеять дым. Образуется вертикальный столбовой вихрь, который поднимает в небо жару и влагу. Буря всасывает в себя множество тлеющей золы и как при грозе выпадают мощные ливневые дожди, так при огненной бури, из туч выбрасываются тлеющие угли и зола, отчего площадь пожара, в условиях засухи, стремительно увеличивается.

На прошлой недели, по сообщениям пожарной службы Нового Южного Уэльса, такие огненные брызги отмечались на расстоянии 30 км от прохождения огненного фронта. Это в три раза больше обычного расстояния. На этой стадии пламя, практически, неуправляемо и пожарные бессильны против этого мощного природного явления. Подобные пожары гаснут сами по себе, когда покидают лесистую местность или лишаются иного горючего.

Напомним, что пламя уже уничтожило в Австралии более тысячи гектаров леса. / meteonovosti.ru /
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