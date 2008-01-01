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Ныряющий циклон принесет в Сибирь "снежную кашу"



ИА "Метеоновости" / 12:42 Воскресенье, 17 ноября



В субботу, 16 ноября, сибирские просторы накрыла первая волна холода, которая обновила температурный ряд метеорологический экстремумов. Так в Новокузнецке температура опустилась до значений -28,1, обновив рекорд 1993 года (-26,7 градусов). В Барнауле было зафиксировано значение в -33, 3 градуса против -32,1 установленных в 1961 году, а на севере Томской области, в Колпашево, рекордный "минус" при 32,1 держался целых 62 года, но теперь он побит на 0,1 и новому рекорду место в ряду чемпионов при значении -32,2 градусов мороза.



Столь низкие значения температур в ноябре редки даже для Сибири Многолетние среднемесячные значение здесь составляют всего -10..-6 градусов. При таких морозах начало замерзать знаменитое Обское море (Новосибирское водохранилище). Но установится прочному ледоставу в воскресенье, 17 ноября, помешал ныряющий циклон, активно смещающийся с Уральского хребта на Сибирский Федеральный округ. Порывистый южный ветер, встречающий теплый фронт этого циклона, принесет на территорию региона ослабление морозов и снегопады, которые будут сопровождаться гололедными явлениями.



18 ноября, в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях прогнозируется умеренный снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами до 12-17 м/с. Температура ночью -12..-7 градусов, днем -5..0. А значит на дорогах образуется снежная каша и заторы, поэтому терять бдительность и осторожность пешеходам и водителям не следует. / meteonovosti.ru /



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