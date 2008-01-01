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Циклонический вихрь ворвется в Приморье



ИА "Метеоновости" / 13:34 Воскресенье, 17 ноября



Утром в понедельник,18 ноября, сильный порывистый западный ветер до 25 м/с разбудит приморцев дождем, который стремительно перейдет в мокрый снег, а затем в снег. Метель начнет кружить, колдовать и менять погоду. Виной тому станет активный южный циклон, который принесет кратковременную вспышку тепла. С его продвижением на северо-восток, температура на большей территории повысится до +4..+9 градусов. Но промчавшись по территории Приморья со скоростью 50 км/ч, он устремит свой путь к Татарскому проливу и к вечеру температура вновь начнет понижаться до отрицательных значений. Суточная ее амплитуда составит почти 15 градусов. Атмосферное давление за сутки так же совершит скачок на 10-12 единиц: от значений 731 мм рт ст утром до 742 мм рт ст к вечеру. Это, несомненно, негативно скажется на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Необходимо позаботиться о себе и близких и во время принять лекарства, рекомендованное врачом, а так же постараться не перегружать себя излишними заботами и делами.



В ночь на вторник, 19 ноября, ветер начнет стихать и переходить на северный. Осадки прекратятся и до конца рабочей недели на большей территории края тихо и спокойно. Температура в течение суток будет сохранять практически ровной ход: -9..-4 градусов. / meteonovosti.ru /



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