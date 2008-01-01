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Погода Красноярского края: от морозов до ненастья



ИА "Метеоновости" / 14:49 Воскресенье, 17 ноября



Уже в понедельник, 18 ноября ныряющий активный циклон с северо-запада разделит Красноярский край пополам. Границей раздела окажется Туруханский район, который является географическим центром края.



К северу от него, в заполярных районах и на юге Таймырского полуострова, будет сохраняться антициклональная морозная и ясная погода, без осадков, при слабом ветре температура воздуха ночью опуститься до -35:-30 градусов, в горных районах до -28:-23. Температура днем сохранит свои низкие значения : -30:-25, в горных районах -25:-20 градусов.



В южных районах Красноярского края, с приближением циклона, будет облачно, местами пройдет снег, в горах ожидается сильный снег. Умеренный юго-восточный ветер временами будет достигать в порывах 14 м/с. Температура воздуха ночью -15..-10 градусов, днем -9...-4, местами до -15 градусов. На дорогах сохранится гололедица.



Сам Туруханский район окажется в зоне барических градиентов. Порывистый ветер 15-20 м/с и температура воздуха ночью до -20, местами до -33 градусов мороза и днем -15 градусов, а местами аж до -30, будут создавать весьма не благоприятные условия для жителей, тем более, что фактически, при столь сильном ветре, эффективная температура воздуха будет ощущаться на 5-10 градусов ниже реальной. / meteonovosti.ru /



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