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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:17 Понедельник, 18 ноября



Предстоящим денем столица и область останутся на северо-западной периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями без существенных осадков. Максимальная температура в столице 5..7 по области 4..9 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 758 мм рт ст. Относительная влажность около 80-85%.



Повышенная влажность воздуха на фоне высокого атмосферного давления, будут создавать дискомфорт не только метеозависимым, но и вполне здоровым людям. Лицам, перенесшим сосудистые катастрофы, страдающим сердечными заболеваниями и нарушением мозгового кровообращения, необходимо заранее принять рекомендованные врачом лекарства и постараться соблюдать режим труда и отдыха. Всем рекомендуется не забывать о пользе закаливания и регулярно выполнять не сложные физические упражнения. Скандинавская ходьба в условиях нынешней осени на пики популярности. Московские осенние парки столицы радушно ждут жителей и гостей столицы для прогулок на свежем воздухе / meteonovosti.ru /



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