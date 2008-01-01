|
|
|
Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:17 Понедельник, 18 ноября
Предстоящим денем столица и область останутся на северо-западной периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями без существенных осадков. Максимальная температура в столице 5..7 по области 4..9 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 758 мм рт ст. Относительная влажность около 80-85%.
Повышенная влажность воздуха на фоне высокого атмосферного давления, будут создавать дискомфорт не только метеозависимым, но и вполне здоровым людям. Лицам, перенесшим сосудистые катастрофы, страдающим сердечными заболеваниями и нарушением мозгового кровообращения, необходимо заранее принять рекомендованные врачом лекарства и постараться соблюдать режим труда и отдыха. Всем рекомендуется не забывать о пользе закаливания и регулярно выполнять не сложные физические упражнения. Скандинавская ходьба в условиях нынешней осени на пики популярности. Московские осенние парки столицы радушно ждут жителей и гостей столицы для прогулок на свежем воздухе / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.