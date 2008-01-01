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В Приволжье ударит 25-градусный мороз



ИА "Метеоновости" / 09:50 Понедельник, 18 ноября



Зима долго ждала своего часа, и на этой неделе она переходит в решительное наступление. Арктический антициклон распространит холодный воздух из районов северных морей почти на всю территорию Европейской России. Вторжение стужи начнется с северо-востока, и одним из первых его встретит Приволжский федеральный округ.



В понедельник, 18 ноября, по северу Приволжья пройдет небольшой волновой циклон. Он принесет снег, на юге переходящий в моросящие осадки, местами возможен туман. В ночь на вторник, 19 ноября, резко похолодает. В Пермском крае, Кировской области и Удмуртии ударят морозы до -20..-25. Очень холодно будет и в более южных районах - до -12..-17.



В последующие дни в округе ожидается очень холодная малооблачная погода с высоким атмосферным давлением. К счастью, сильный мороз продержится недолго. По мере перемещения центра антициклона на юг произойдет смена атмосферного процесса на западную составляющую. Во второй половине недели морозы в Приволжье начнут слабеть. / meteonovosti.ru /



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