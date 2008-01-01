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Новости погоды

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В Санкт-Петербург зима придет в конце недели

ИА "Метеоновости" / 10:40 Понедельник, 18 ноября

  В конце первой декады ноября в Санкт-Петербурге началась теплая погодная аномалия. Ленинградскую область накрыли две мощные волны тепла, вследствие чего город на Неве записал на свой счет два климатических рекорда: 10 числа была отмечена температура +10,1, 14 ноября - +9,9. Пасмурная и сырая, но теплая погода сохранялась и в прошедшие выходные - в воскресенье столбики термометров достигли отметки +8.

Еще несколько дней погода останется теплой: ночью термометры покажут +1..+3, днем +4..+7. Но похолодание, которое ожидается на этой неделе в связи с выходом арктического антициклона, коснется и Северной столицы.

Произойдет оно ближе к выходным - ночью прогнозируется небольшой мороз, днем - около нуля. Интересно, что очередной визит в Ленинградскую область зима запланировала не как обычно - с севера, а с юго-востока. / meteonovosti.ru /
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