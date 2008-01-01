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Новости погоды

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Ненастье обрушилось на Приморье

ИА "Метеоновости" / 11:07 Понедельник, 18 ноября

  Южный циклон стал причиной ненастья, обрушившегося на Приморье. В Ночь на понедельник, 18 ноября в крае ветер усиливался до 29м/с, прошли осадки, дождь чередовался снегом, во Владивостоке гремела гроза. За ночь в крае выпало до 44 мм осадков, во Владивостоке в виде дождя 17 мм, что составляет почти 60% месячной нормы.

Циклон быстро смещался на восток, открывая дорогу холодному воздуху. Утром в крае уже лепил мокрый снег, и снег, местами сильный, с метелью. Мокрый снег налипал на провода и ветки деревьев. Температура воздуха понизилась до отрицательных значений, на дорогах образовалась гололедица.

В ближайшие сутки существенных осадков во Владивостоке не ожидается, но будет ветрено и холодно: ночью около -10 градусов, и днем -6..-9, что ниже нормы почти на 7 градусов.

Холодная погода сохранится в Приморье до конца рабочей недели. / meteonovosti.ru /
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