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Аэропорт Гренландии перенесут в Нуук



ИА "Метеоновости" / 11:20 Понедельник, 18 ноября



Гренландия - самый большой в мире остров. 80 % ее территорию покрыто ледяным панцирем. Но в связи с изменением климата, происходит массовое таяние ледников. И 2019 год, судя по всему, готов повторить рекорд 2012 года, когда в океанические воды сошло 450 тонн льда.



Сложившаяся ситуация негативно сказывается и на условиях жизни населения острова. Слой вечной мерзлоты, начиная таять, вызывает угрозу обрушения зданий, дорог и покрытий.



Особо остро этот вопрос стал обсуждаться в Дании в связи с обнаружением трещин на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Кангерлуссуак. Это единственный в Гренландии гражданский аэропорт, способный принимать большие авиалайнеры. В среднем за год аэропорт обслуживает до 11 тысяч самолетов. Так как порт находится на относительном удалении от береговой линии, то погода отличается большей стабильностью по сравнению с другими аэропортами Гренландии.



Но природа вносит свои коррективы и местным властям пришлось срочно принять решение о начале строительства нового крупного аэропорта, который будет располагаться в столице Гренландии - Нууке.



Аэропорт Кангерлуссуак, согласно планам, прекратит свою работу в течение следующих пяти лет. / meteonovosti.ru /



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