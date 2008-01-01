Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
18 ноября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Аэропорт Гренландии перенесут в Нуук

ИА "Метеоновости" / 11:20 Понедельник, 18 ноября

  Гренландия - самый большой в мире остров. 80 % ее территорию покрыто ледяным панцирем. Но в связи с изменением климата, происходит массовое таяние ледников. И 2019 год, судя по всему, готов повторить рекорд 2012 года, когда в океанические воды сошло 450 тонн льда.

Сложившаяся ситуация негативно сказывается и на условиях жизни населения острова. Слой вечной мерзлоты, начиная таять, вызывает угрозу обрушения зданий, дорог и покрытий.

Особо остро этот вопрос стал обсуждаться в Дании в связи с обнаружением трещин на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Кангерлуссуак. Это единственный в Гренландии гражданский аэропорт, способный принимать большие авиалайнеры. В среднем за год аэропорт обслуживает до 11 тысяч самолетов. Так как порт находится на относительном удалении от береговой линии, то погода отличается большей стабильностью по сравнению с другими аэропортами Гренландии.

Но природа вносит свои коррективы и местным властям пришлось срочно принять решение о начале строительства нового крупного аэропорта, который будет располагаться в столице Гренландии - Нууке.

Аэропорт Кангерлуссуак, согласно планам, прекратит свою работу в течение следующих пяти лет. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+3
Вт.
19 ноя.
+5
Ср.
20 ноя.
+4
Чт.
21 ноя.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Нджамена		 -42
Тура

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Джейкобабад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100