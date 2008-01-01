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Новости погоды

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Давление в Москве на неделе приблизится к рекорду

ИА "Метеоновости" / 11:38 Понедельник, 18 ноября

  В середине недели столичный регион окажется вблизи центра мощного холодного антициклона. Атмосферное давление в центре этого вихря достигнет 1050 гПа.

В Москве, на станции ВДНХ, 21 ноября атмосферное давление достигнет 771 мм рт ст. (1028 гПа), а это близко к рекорду, который составляет 1034, 6 гПа (776 мм рт ст.).

Последний раз столь высокое атмосферное давление было в прошлом году: 16 ноября на ВДНХ оно достигало 1025,8 гПа (769,4 мм рт ст.). / meteonovosti.ru /
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