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Новости погоды

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Погода в Москве на этой неделе из октября шагнет в декабрь

ИА "Метеоновости" / 12:30 Понедельник, 18 ноября

  Ноябрь на московской земле, согласно климату, предзимний месяц, для которого характера сырая погода с осадками в виде мокрого снега и снега, и небольшими морозцами. Но текущий ноябрь выбился из привычных рамок. С начала месяца температура в среднем превысила многолетние значения на 4.5 градуса, и соответствовала октябрю. Но на этой неделе температурный режим не только вернется в привычные рамки, а опережая календарь, погода сразу окажется в декабре.

Во вторник сохранится влияние западного циклона, который в дневные часы местами отметится небольшим дождем. При облачной погоде с прояснениями ночью без существенных осадков, во влажном воздухе при слабом ветре местами сформируются туманы, ухудшая видимость до 300-500 метров. В ранние утренние часы в Москве 1..3, по области до -2 градусов, днем в столице около 5, в Подмосковье 1..6 тепла.

С середины недели на вахту заступит холодный арктический антициклон, который сформировался над акваторией Карского моря. Именно по его милости погода в столичном регионе и шагнет из октября в декабрь, за неделю среднесуточная температура понизится на 10 градусов и будет соответствовать началу декабря.

До конца неделе на московской земле без осадков, в среду ночью в столице 0..+2, днем 1..3, к вечеру понижение температуры до -3 градусов, по области до -5, ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В четверг ночью в Москве морозец окрепнет до -3..-5, по области до -8 градусов, днем в столице около -2. Последний рабочий день на этой неделе в столичном регионе выдастся морозным: ночью -5..-10, днем -1..-6, ветер южный до 8 м/с.

А снега как не было, так пока и не видно. А морозы задержатся, что может повредить теплолюбивые растения, еще не укрытые в зиму. / meteonovosti.ru /
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