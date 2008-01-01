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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:33 Понедельник, 18 ноября



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков, местами густые дымки, туман. Температура воздуха в административных округах: Центральном 3,0..3,7 градуса; Северном 2,2..3,4 градуса, Северо-восточном 2,3..3,9 градуса, Восточном 3,8..4,6 градуса, Юго-восточном 2,8..4,0 градуса, Южном 2,2..3,6 1,4..2,6 градуса, Северо-западном 2,4..3,2 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 2,5..2,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, местами туман с видимостью 200-400 метров, температура воздуха 0,3..2,4 градуса. / meteonovosti.ru /



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