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Штормовая погода охватила Дальний Восток



ИА "Метеоновости" / 13:11 Понедельник, 18 ноября



Активный циклон, уроженец Китая, накануне обрушился на южнее районы Дальнего Востока. На юге Амурской области лепил сильный снег, в Приморье сильные осадки количеством более 40 мм при штормовом ветре.



По мере продвижения циклона на северо-восток, штормовая погода с сильными осадками и ветром сегодня сохранится в Амурской области, на юге Хабаровского края, и в Приморье.



Во вторник , центр циклона переместится на Сахалин. В северных и центральных районах осадки, местами сильные, на севере острова снег и метели, в центре налипание мокрого снега, на побережьях севера штормовой ветер, 20-25 м/с. На юге Сахалина осадки днем ослабеют и днем будут идти с перерывами, порывы ветра достигнут штормовой силы, на западе разыграются метели. Влияние циклона скажется и на Курильских островах, где осадки затяжные, на юге ветер в порывах до 25 м/с. К середине недели зона сильных осадков доберется и до южной половины Камчатки, включая Петропавловск-Камчатский, ветер окрепнет до 20 м/с, поднимутся метели. / meteonovosti.ru /



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