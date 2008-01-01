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В Новороссийске бора набирает силу



ИА "Метеоновости" / 13:22 Понедельник, 18 ноября



Южные районы Европейской России находятся на западной периферии антициклона, поэтому осадков нет. Но из-за близости циклона, усиливается восточный ветер.



В предстоящие сутки на черноморском побережье в районе Анапа-Геленджик ветер восточной четверти усилится в порывах до 14 м/с, что можно считать началом усиления боры.



В среду-четверг арктический антициклон начнет продвигаться вглубь Восточно-Европейской равнины, и ветер поменяет направление на восточное, северо-восточное, в Краснодарском крае его порывы достигнут 23 м/с. На черноморском побережье в районе Новороссийска днем 20 ноября и в ночь на 21 ветер окрепнет до 28 м/с.



Температура воздуха положительная, но из-за такого ветра, будет создаваться ощущение морозной погоды. / meteonovosti.ru /



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