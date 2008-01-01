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Рекордное тепло на востоке Якутии



ИА "Метеоновости" / 13:30 Понедельник, 18 ноября



Накануне восток Якутии оказался в теплом воздухе. Больше всего тепла досталось населенному пункту Восточная, где среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения почти на 15 градусов. После полудня было зафиксировано -12.2, что выше предыдущего рекорда всего лишь на 0.2 градуса тринадцатилетней давности.



В предстоящие сутки на большей части Якутии с небольшим снегом и морозами, днем -22..-27, на Колыме -13..-18 градусов. / meteonovosti.ru /



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