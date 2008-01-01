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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:26 Понедельник, 18 ноября

  В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 3,8..4,0 градуса; Северном 3,0..4,0 градуса, Северо-восточном 3,2..3,9 градуса, Восточном 3,3..4,0 градуса, Юго-восточном 3,7..4,3 градуса, Южном 2,5..43,1..3,9 градуса, Юго-Западном 2,3..3,4 градуса, Западном 2,6..3,3 градуса, Северо-западном 3,1..3,9 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 3,4..4,1 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, местами туман, температура воздуха 0,2..2,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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