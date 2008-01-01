Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
18 ноября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:27 Понедельник, 18 ноября

  Погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор атлантического циклона. При сплошной облачности осадков не ожидается, местами сохранятся густые дымки. Температура воздуха в Москве +3..+5 градуса, по области 0..+5. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха 85-95%.. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+3
Вт.
19 ноя.
+5
Ср.
20 ноя.
+4
Чт.
21 ноя.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Нджамена		 -42
Тура

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Ганганагар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100