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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:27 Понедельник, 18 ноября



Погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор атлантического циклона. При сплошной облачности осадков не ожидается, местами сохранятся густые дымки. Температура воздуха в Москве +3..+5 градуса, по области 0..+5. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха 85-95%.. / meteonovosti.ru /



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