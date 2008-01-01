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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:27 Вторник, 19 ноября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 4..6 по области 1..6 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 761 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.

Атмосферное давление будет превышать норму на 13-15 единиц, что при повышенной влажности и пониженном содержании кислорода в воздухе будет создавать дискомфорт не только метеозависимым, но и вполне здоровым людям. Лицам, перенесшим сосудистые катастрофы, страдающим сердечными заболеваниями и нарушением мозгового кровообращения, необходимо заранее принять назначенные врачом лекарства и постараться соблюдать режим труда и отдыха. Всем рекомендуется не забывать о пользе закаливания и регулярно выполнять не сложные физические упражнения. Скандинавская ходьба в условиях нынешней осени на пике популярности. Московские, осенние парки радушно принимают жителей и гостей столицы для прогулок на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /
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