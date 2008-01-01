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Мороз угрожает даже Волгоградской области



ИА "Метеоновости" / 09:41 Вторник, 19 ноября



Ледяная стужа, в середине ноября освоившая сибирские просторы и Урал, развивает успешное наступление на юго-запад. Благоприятные условия для этого создает циркуляция опускающегося с Карского моря арктического антициклона. Прошедшей ночью двадцатиградусные морозы "взяли в плен" северную часть Приволжского федерального округа и Северный Казахстан. На очереди - Средняя и Нижняя Волга.



Здесь арктическое вторжение начнется в среду, 20 ноября. Морозов за -20 в Поволжье не ожидается, однако ночью при малооблачной погоде воздух в Волгоградской области будет выхолаживаться до -12..-17, что при отсутствии снега тоже не подарок. Во второй половине недели даже при ясном небе солнце не в силах будет поднять столбики термометров хотя бы до нуля - преобладающая температура днем -3..-8. К выходным морозы заметно ослабеют, но погода останется холодной, со среднесуточной температурой на 3-6 градусов ниже климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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