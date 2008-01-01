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Новости погоды

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Ночи на севере Подмосковья теплее, чем на юге

ИА "Метеоновости" / 10:52 Вторник, 19 ноября

  Минувшая ночь в столице в целом оказалась довольно теплой, на ВДНХ минимальная температура составила +1,8 градуса, на ТСХА +2,2 градуса, что соответствует последней декаде октября.

А на территории Новой Москвы минимальная температура оказалась отрицательной, причиной тому стал сильный туман, который держится на юге области более суток.

Самая теплая ночь была на севере Подмосковья, в Клину минимальная температура составила +3,4 градуса.

В ближайшие сутки в столичном регионе ожидается похолодание, и начнется оно тоже с юго-востока Подмосковья, куда устремится гребень арктического антициклона. / meteonovosti.ru /
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