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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 11:15 Вторник, 19 ноября

  Ноябрь продолжает радовать жителей и гостей столичного региона октябрьским теплом, среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 2-3 градуса.

Но бывали годы, когда погода не только соответствовала календарю, но и опережала его. Так, в 1890 году в ранние утренние часы 19 декабря мороз в Москве усиливался до -24.4 градуса.

А в 1982 году погода была более благосклонной к москвичам, 19 ноября столбик термометра добрался до отметки +10.2 градуса, и с тех пор теплее в этот день не было ни разу.

В 1977 году этот день в столице выдался сырым, выпало 26.6 мм осадков при норме 58 мм. / meteonovosti.ru /
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