

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 11:15 Вторник, 19 ноября



Ноябрь продолжает радовать жителей и гостей столичного региона октябрьским теплом, среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 2-3 градуса.



Но бывали годы, когда погода не только соответствовала календарю, но и опережала его. Так, в 1890 году в ранние утренние часы 19 декабря мороз в Москве усиливался до -24.4 градуса.



А в 1982 году погода была более благосклонной к москвичам, 19 ноября столбик термометра добрался до отметки +10.2 градуса, и с тех пор теплее в этот день не было ни разу.



В 1977 году этот день в столице выдался сырым, выпало 26.6 мм осадков при норме 58 мм. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



