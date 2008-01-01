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Новости погоды

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Рекордные осадки на юге Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 11:58 Вторник, 19 ноября

  Циклон, который пришел из Китая, заметно "наследил" в южных районах Дальнего Востока. Начало этой недели выдалось ненастным, и в ряде населенных пунктов обновились рекорды по количеству выпавших осадков.

В столице Амурской области, в Благовещенске, 18 ноября выпало 11 мм, оставляя позади рекорд 1905 года со значением 4.5 мм. За сутки 18 ноября в городе выпало 15 мм, при месячной норме 14 мм.

Обновились рекорды осадков и в Хабаровском крае. В столице края - Хабаровске - примерно за 9 часов 18 ноября налило 9 мм, тем самым обновился рекорд 1987 года со значением 5.7 мм. С начала месяца здесь выпало 31 мм при норме 25 мм. Рекордное количество осадков в начале недели зафиксировано и в ряде населенных пунктов Хабаровского края, и обновились суточные рекорды за 18 ноября 1950 года. В Дальнереченске выпало 21 мм, в Тернее 26 мм, в Пограничном 22 мм.

Но больше всего осадков перепало Приморскому краю. Китайский циклон обрушился на Владивосток в ночь на 18 ноября. За сутки выпало в виде дождя и снега 46 мм, предыдущий рекорд 1950 года составлял 30 мм.

В результате, в краевом центре месячная норма осадков оказалась перевыполнена примерно в 3 раза (норма 28 мм, выпало 87 мм). / meteonovosti.ru /
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