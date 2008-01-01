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Туманы окутали европейскую Россию накануне похолодания



ИА "Метеоновости" / 12:04 Вторник, 19 ноября



облака и плотные туманы. Благоприятные условия для этого создают мощные температурные инверсии в нижней тропосфере.



Инверсии - это слой атмосферы, в котором температура с высотой не понижается, а повышается. Для примера: в некоторых районах разница температуры у земли и на высоте 1,5 км составляет 8-10 градусов. Благоприятные условия для образования туманов создает также малоградиентное барическое поле и слабый ветер.



В ряде районов Черноземья и Поволжья прошедшей ночью отмечалось сильное ухудшение видимости в тумане (менее 50 метров). Местами туман приподнимался в плотную слоистую облачность, из которой выпадали моросящие осадки. При слабоотрицательной температуре у земли в таких случаях возможно образование гололеда, что и зафиксировала метеостанция Астрахани.



Но в ближайшие дни от облаков, туманов и осенней сырости не останется и следа. Адвекция сухого и холодного арктического воздуха обещает солнечную, сухую и холодную зимнюю погоду. / meteonovosti.ru /



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