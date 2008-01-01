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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:25 Вторник, 19 ноября



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков, местами густые дымки. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2,7..3,3 градуса; Северном 3,1..3,4 градуса, Северо-восточном 2,8..3,5 градуса, Восточном 1,6..2,1 градуса, Юго-восточном 1,2..2,6 градуса, Южном 0,3..2,9 градуса, Юго-Западном 0,5..2,6 градуса, Западном 1,0..2,3 градуса, Северо-западном 2,7..3,6 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 2,6..2,7 градуса. На территории Новой Москвы местами морось, туман, температура воздуха -0,1..+1,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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