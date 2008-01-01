

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Красноярский край: лютые морозы соседствуют с морозцами



ИА "Метеоновости" / 12:46 Вторник, 19 ноября



Над восточными районами Красноярского края обосновался небольшой, но холодный антициклон. В сфере его влияния при ясной погоде в ночные часы происходит интенсивное выхолаживание. И в минувшие сутки над Эвенкией сформировалось ядро холода с температурой в центре менее -12 градусов. При такой ситуации в Эвенкии зафиксирован сильный мороз с температурой -45.7 градуса.



В центральных районах Красноярского края ситуация иная: в передней части циклона с центром над Томской областью, сюда поступает теплый и влажный воздух, в Красноярске температура повысилась до -5 градусов.



В середине недели о себе заявит арктический антициклон, центр которого с акватории Карского моря переместится на север Среднего Поволжья, а его отрог доберется до Красноярска, оттесняя циклон к югу Байкала.



В центральных районах Красноярского края пройдут небольшие, местами умеренные снегопады и в течение суток температура понизится до -10..-15, местами до -20..-25 градусов. Во второй половине недели снег ослабеет, станет небольшим, да и он пройдет не везде, а морозы станут еще крепче по ночам -20..-25, местами до -33 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



