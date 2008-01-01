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Новости погоды

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Красноярский край: лютые морозы соседствуют с морозцами

ИА "Метеоновости" / 12:46 Вторник, 19 ноября

  Над восточными районами Красноярского края обосновался небольшой, но холодный антициклон. В сфере его влияния при ясной погоде в ночные часы происходит интенсивное выхолаживание. И в минувшие сутки над Эвенкией сформировалось ядро холода с температурой в центре менее -12 градусов. При такой ситуации в Эвенкии зафиксирован сильный мороз с температурой -45.7 градуса.

В центральных районах Красноярского края ситуация иная: в передней части циклона с центром над Томской областью, сюда поступает теплый и влажный воздух, в Красноярске температура повысилась до -5 градусов.

В середине недели о себе заявит арктический антициклон, центр которого с акватории Карского моря переместится на север Среднего Поволжья, а его отрог доберется до Красноярска, оттесняя циклон к югу Байкала.

В центральных районах Красноярского края пройдут небольшие, местами умеренные снегопады и в течение суток температура понизится до -10..-15, местами до -20..-25 градусов. Во второй половине недели снег ослабеет, станет небольшим, да и он пройдет не везде, а морозы станут еще крепче по ночам -20..-25, местами до -33 градусов. / meteonovosti.ru /
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