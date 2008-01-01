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Новости погоды

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Рекордное тепло на северо-западе Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:30 Вторник, 19 ноября

  В начале этой недели северо-запад Европейской территории оказался в теплом секторе циклона, с центром над Центральной Европой. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 4-6, а местами и на 7-8 градусов, и в ряде населенных пунктов обновились инструментальные наблюдения за погодой.

В Сортавале, что находится в Карелии, 18 ноября столбик термометра добрался до отметки +7.2, что выше предыдущего рекорда на 0.4 градуса шестидесятилетней давности. В столице Карелии, Петрозаводске, тоже обновился абсолютный максимум температуры для этого дня, после полудня было +6, прежний +5.3 наблюдался тоже в 1958 году.

Рекордно высокие температуры зафиксированы в Ленинградской области. В Кингисеппе воздух прогревался до +8.5, что выше предыдущего на 0.5 градуса и продержавшегося почти 20 лет. В Тихвине новый рекорд температуры для 18 ноября теперь +8.4, прежний +7.2 градуса наблюдался 55 лет тому назад.

Рекордное тепло заглянуло и в Псковскую область, в Великих Луках 18 ноября было +10.4, тем самым обновились рекорды 1911 и 1980 годов, когда наблюдалось +8.2 градуса. / meteonovosti.ru /
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