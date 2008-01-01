Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
20 ноября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:00 Среда, 20 ноября

  Предстоящим денем столица и область останутся на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в столице 1..3, с понижением к вечеру до -3, по области 0..+3, с понижением к вечеру до -5 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 769 мм рт ст. Относительная влажность около 80-85%.

В столичном мегаполисе погода по влиянию на организм и медицинской классификации сохранится неблагоприятной (спастический тип) погоды, температура воздуха понизится, содержание кислорода в пределах климатической нормы. Такие погодные условия могут негативно влиять на самочувствие как метеозависимых, так и не связывающих свое состояние с погодой. Прежде всего, это люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Следует контролировать артериальное давление, не забывать во время принять рекомендованные врачом лекарства, не перегружать организм физическими нагрузками. Метеопатические реакции могут сопровождаться ухудшением общего самочувствия, тревожно-депрессивными симтомами, в этих случаях помогут растительные успокаивающие средства. Аномально высокое атмосферное давление в сочетании с возмущенным геомагнитным фоном может вызвать головные боли, боли в области сердца у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших сосудистые катастрофы.

Геомагнитный фон 20 ноября прогнозируется возмущенный. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Ср.
20 ноя.
+3
Чт.
21 ноя.
-2
Пт.
22 ноя.
-3
Подробно | 14 дней

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Клонкарри		 -34
Караганда

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Бобо-Диуласо

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100