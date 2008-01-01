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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:00 Среда, 20 ноября



Предстоящим денем столица и область останутся на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в столице 1..3, с понижением к вечеру до -3, по области 0..+3, с понижением к вечеру до -5 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 769 мм рт ст. Относительная влажность около 80-85%.



В столичном мегаполисе погода по влиянию на организм и медицинской классификации сохранится неблагоприятной (спастический тип) погоды, температура воздуха понизится, содержание кислорода в пределах климатической нормы. Такие погодные условия могут негативно влиять на самочувствие как метеозависимых, так и не связывающих свое состояние с погодой. Прежде всего, это люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Следует контролировать артериальное давление, не забывать во время принять рекомендованные врачом лекарства, не перегружать организм физическими нагрузками. Метеопатические реакции могут сопровождаться ухудшением общего самочувствия, тревожно-депрессивными симтомами, в этих случаях помогут растительные успокаивающие средства. Аномально высокое атмосферное давление в сочетании с возмущенным геомагнитным фоном может вызвать головные боли, боли в области сердца у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших сосудистые катастрофы.



Геомагнитный фон 20 ноября прогнозируется возмущенный. / meteonovosti.ru /



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