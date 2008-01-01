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Новости погоды

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В Ростовскую область рвется арктический воздух

ИА "Метеоновости" / 10:43 Среда, 20 ноября

  Антициклон, сформировавшийся в студеном воздухе над акваторией Карского моря, уверенно продвигается вглубь Русской равнины. Уже в среду его центр окажется над северными районами Среднего Поволжья, а во второй половине недели вблизи Самары.

Северо-восточный и восточный ветер с порывами 15-20 м/с будет гнать студеный воздух на юг Европейской территории и доберется до Ростовской области, где и произойдет резкое понижение температуры, примерно, на 6-10 градусов.

Ночью в Ростовской области мороз окрепнет до -4..-10, по северу до -16 градусов, днем он ослабеет до -1..-7. Ветер северо-восточный и восточный, резкий, с порывами 15-20 м/с, днем 21 ноября, ночью и утром 22 ноября местами в Приазовье до 23 м/с.

Сильный ветер в устье Дона и Таганрогском заливе может спровоцировать ветровой сгон воды. На Дону возможно понижение уровня воды заметно ниже неблагоприятных отметок. В Таганрогском заливе ветровой сгон в период 21-22 ноября, может способствовать понижению уровня моря от полутора до 2 м, что близко к неблагоприятным отметкам. На малых реках и водоемах области начнется ледообразование, на водных объектах северной половины Ростовской области местами установятся ледоставные перемычки. / meteonovosti.ru /
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