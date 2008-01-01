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Новости погоды
На Крым надвигается штормовой ветер
ИА "Метеоновости" / 11:26 Среда, 20 ноября
Арктический антициклон уверенно продвигается вглубь Восточно-Европейской равнины и сегодня его центр в районе Сыктывкара, а в четверг он окажется между Казанью и Самарой. А в это же самое время с юго-запада усиливается влияние атмосферных фронтов. И в зоне противостояния этих воздушных масс окажется Крым.
Уже сегодня, 20 ноября, со второй половины дня в Крыму начнет усиливаться ветер в порывах 12-15 м/с, в районе Ялты, Феодосии и Севастополя до 17 м/с, в Евпатории днем сила ветра достигнет штормовой силы 22-27 м/с.
В четверг-пятницу Крым будет находиться во власти штормового северо-восточного ветра, 22-27 м/с.
В субботу 23 ноября, ветер ослабеет, но его порывы местами могут достигать 15-20 м/с. а в воскресенье ожидается только 9-14 м/с. / meteonovosti.ru /
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