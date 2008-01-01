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Новости погоды

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Чукотка: на западе морозы, на востоке ураганный ветер

ИА "Метеоновости" / 11:47 Среда, 20 ноября

  Накануне над востоком Красноярского края располагался небольшой антициклон, чей отрог и дотянулся до запада Чукотки. При переменной облачности осадков нет, но происходит интенсивное выхолаживание и в предстоящие два-три дня в течение суток -23..-28, в континентальной части морозы окрепнут до -38 градусов.

Восток Чукотки находится в пограничной зоне между отрогом антициклона на западе и циклоном, который приближается к западному побережью Северной Америки. На восточном побережье, в зоне резких перепадов градиентов, ветер 17-22 м/с, с усилением, почти что, до ураганного, 27-32 м/с, в течение суток около -5 градусов. В пятницу-субботу, сильный ветер с порывами до ураганного, 28-33 м/с, ожидается на побережье Чукотского и Берингова морей. Что касается температуры, то она существенно не изменится. / meteonovosti.ru /
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