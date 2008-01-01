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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:24 Среда, 20 ноября

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабая морось, порывы юго-восточного ветра до 10м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 1,9..2,5 градуса; Северном 1,6..2,5 градуса, Северо-восточном 1,3..2,3 градуса, Восточном 0,9..1,4 градуса, Юго-восточном 0,9..2,0 градуса, Южном 0,8..2,0 градуса, Юго-Западном 0,5..1,6 градуса, Западном 0,8..2,4 градуса, Северо-западном 2,0..2,7 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 19..2,0 градуса. На территории Новой Москвы местами морось, температура воздуха 0,7..2,6 градуса порывы ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
+2
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21 ноя.
-2
Пт.
22 ноя.
-3
Сб.
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-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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Нджамена		 -33
Чара

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Бодрум

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