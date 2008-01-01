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Осень в Западной Европе еще погостит



ИА "Метеоновости" / 12:49 Среда, 20 ноября



антициклон и циклоны.



На западе тон погоде задают циклоны, наступающие то с запада, то с юга, которые к концу недели сольются в единую систему. Что приведет к усилению меридиональных синоптических процессов, и как следствие, к значительным контрастам погоды.



Страны Восточной Европы, которые с начала недели "купались" в средиземноморском тепле, ощутят близость арктического антициклона. В начале недели в Польше и Прибалтике температура воздуха местами еще достигала рекордных для этого времени года значений. 18 ноября во Вроцлаве (Польша) столбик термометра поднялся до отметки 15.1, что выше предыдущего на 0.3 градуса четырехлетней давности. В Клайпеде (Литва) обновился рекорд 2015 года, новый 12.1, прежний 10.6 градуса. 19 ноября в Варшаве - столице Польши - воздух прогревался до 13.5 градусов, тем самым обновился рекорд 1996 года, который составлял 12.9.



К выходным здесь похолодает градусов на 5-7, но до отрицательных (зимних) значений не дойдет.



А западное Средиземноморье и Англия окажутся в зоне ненастной, но теплой погоды. В выходные дни через Бискайский залив к западному побережью Франции приблизится центр циклона. На Британских островах, на западе Франции и на Пиренейском полуострове пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности, местами они будут сопровождаться порывистым ветром, но температура начнет повышаться. В Великобритании к выходным до +15, во Франции 11..16, на юге до 18 тепла. На Пиренейском полуострове 15-17, в Португалии еще на градус-другой теплее и с дождями.



В целом погода в Западной Европе вполне осенняя, о приближении зимы напоминают лишь снегопады в Австрийских Альпах. / meteonovosti.ru /



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