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Новости погоды

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В Казахстан пришел первый в этом сезоне сильный мороз

ИА "Метеоновости" / 13:35 Среда, 20 ноября

  Антициклон, сформировавший в арктическом воздухе над акваторией Карского моря, распространил свое влияние и на Казахстан. По восточной периферии антициклона через Западную Сибирь произошел обвал очень холодного воздуха, что и стало причиной резкого и значительного понижения температуры в большинстве районов республики

Прохождение атмосферных фронтов сопровождалось осадками в виде дождя и снега, в центре и на востоке Казахстана местами сильным снегом, в отдельных районах с порывистым ветром, туманом, низовой метелью, на севере и востоке - гололед. Так, в Семипалатинске 19 ноября целый день шел снег, только за ночь насыпало 7 мм, а за сутки 9 мм в виде снега, что и стало рекордом этого дня, прежний, 7.9 мм, был зафиксирован в 1954 году.

В ночь на 20 ноября в северных, центральных и восточных областях республики ударил первый в этом сезоне сильный мороз, до -28..-33 градусов. За сутки температура понизилась на 25 градусов. / meteonovosti.ru /
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