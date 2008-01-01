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Новости погоды

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В Атлантическом океане новый тропический шторм

ИА "Метеоновости" / 13:44 Среда, 20 ноября

  На западе Атлантического океана сформировался тропический шторм "SEBASTIEN". 20 ноября скорость ветра вблизи его центра составляет 23 м/с, с порывами до 28 м/с. Он находится в 445 км к северо-востоку от северной части Малых Антильских островов, и продвигается на северо-запад со скоростью 19 км/ч. 21 ноября скорость ветра в центре увеличится до 25 м/с, с порывами до 30 м/с. Но угрозы для суши он не представляет. / meteonovosti.ru /
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