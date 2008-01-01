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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:17 Среда, 20 ноября

  В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 1,1..1,8 градуса; Северном 0,7..1,8 градуса, Северо-восточном 0,4..1,4 градуса, Восточном 0,3..0,8 градуса, Юго-0,5..1,3 градуса, Южном 0,3..1,9 градуса, Юго-Западном 0,0..1,1 градуса, Западном 0,4..1,9 градуса, Северо-западном 1,2..2,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 1,1..1,2 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 0,4..1,0 градуса. / meteonovosti.ru /
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Ниамей		 -36
Чара

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Гургаон

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