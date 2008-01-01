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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:21 Среда, 20 ноября



Погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона с центром над Пермской областью. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -1..-3 градуса, по области 0..-5. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%.Условия для гололедицы. / meteonovosti.ru /



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