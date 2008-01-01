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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:39 Четверг, 21 ноября

  Предстоящим днём в Московском регионе полноценное управление в формировании погоды будет принадлежать высокому и обширному антициклональному вихрю с центром в районе Казани.

По его периферии в Московию будет поступать сухой и прохладный воздух.

По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 21 ноября прогнозируется малооблачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха в столице (благодаря солнечному прогреву) составит -3..-1 градус, по области -5..0. Ветер юго-восточного направления 4-9 м/с. Атмосферное давление очень высокое, 773 мм рт. ст..

Основным неблагоприятным фактором в столичном мегаполисе будет высокий фон атмосферного давления в сочетании с возмущенным геомагнитным фоном. Первыми ухудшением самочувствия отреагируют метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми патологиями, перенесшие сосудистые катастрофы. У них возможны головные боли, боли в области сердца, скачки артериального давления. И даже вполне здоровые могут испытывать дискомфорт. Специалисты рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, следить за давлением, снизить физические нагрузки.

По влиянию на организм и медицинской классификации погода по-прежнему спастического типа, содержание кислорода в пределах климатической нормы. Метеопатические реакции могут сопровождаться ухудшением общего самочувствия, тревожно-депрессивными симптомами, в этих случаях помогут растительные успокаивающие средства.

Геомагнитный фон 21 ноября прогнозируется возмущенный. / meteonovosti.ru /
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