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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:39 Четверг, 21 ноября
Предстоящим днём в Московском регионе полноценное управление в формировании погоды будет принадлежать высокому и обширному антициклональному вихрю с центром в районе Казани.
По его периферии в Московию будет поступать сухой и прохладный воздух.
По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 21 ноября прогнозируется малооблачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха в столице (благодаря солнечному прогреву) составит -3..-1 градус, по области -5..0. Ветер юго-восточного направления 4-9 м/с. Атмосферное давление очень высокое, 773 мм рт. ст..
Основным неблагоприятным фактором в столичном мегаполисе будет высокий фон атмосферного давления в сочетании с возмущенным геомагнитным фоном. Первыми ухудшением самочувствия отреагируют метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми патологиями, перенесшие сосудистые катастрофы. У них возможны головные боли, боли в области сердца, скачки артериального давления. И даже вполне здоровые могут испытывать дискомфорт. Специалисты рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, следить за давлением, снизить физические нагрузки.
По влиянию на организм и медицинской классификации погода по-прежнему спастического типа, содержание кислорода в пределах климатической нормы. Метеопатические реакции могут сопровождаться ухудшением общего самочувствия, тревожно-депрессивными симптомами, в этих случаях помогут растительные успокаивающие средства.
Геомагнитный фон 21 ноября прогнозируется возмущенный. / meteonovosti.ru /
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