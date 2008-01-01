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Первая по-зимнему морозная ночь в центре России



ИА "Метеоновости" / 10:06 Четверг, 21 ноября



Морозный арктический воздух ворвался в центр европейской России, понизив температуру почти на 10 градусов.



В ночь на 21 ноября в восточных областях Центрального района минимальная температура понижалась до -11..-13 градусов. А на западе, в Тверской и Смоленской области она местами еще оставалась положительной.



В столичном регионе, как и предполагали синоптики, самыми холодными оказались тоже восточные и юго-восточные районы. Так в Черустях минимальная температура достигла -12,7 градуса, в Павловском Посаде -11,2 градуса. При этом в Клину было -7,7 градуса. Сюда холодный воздух пришел позднее и не успел быстро остыть.



В Москве, на ВДНХ, минимальная температура составила -8,5 градуса, и в центре было ненамного теплее. Эта ночь оказалась самой холодной в этом сезоне. Последний раз такой мороз в столице "трешал" в столице в середине марта 2019 года.



В прошлом году подобные морозы в Москву пришли лишь в самых последних числах ноября. / meteonovosti.ru /



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