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Зима придет в Санкт-Петербург накануне выходных



ИА "Метеоновости" / 10:11 Четверг, 21 ноября



Жителей центральных районов Европейской России зима обвела вокруг пальца - сама пришла, а снег по дороге забыла. Приличным снежным покровом укрыты только Северо-западный федеральный округ (и то не полностью) и часть Приволжского федерального округа. Но морозы в Приволжье такие, что не позавидуешь - на севере столбики термометров ночью опускаются до -25.



А вот в административном центре Северо-западного ФО - Санкт-Петербурге, так же как и в Ленинградской области, снежный покров отсутствует. Здесь в первой половине недели было очень тепло до +5..+8. Некоторые метеостанции области отметили рекорды максимальной температуры. Но приятной погоду в Северной столице назвать трудно: пасмурно, низкая облачность, временами моросящие осадки: В общем, осень во всем своем унылом очаровании.



Однако смена сезонов не за горами - на берега Невы зима нанесет визит уже в ближайшие сутки. Путь ей пришлось проделать не близкий и замысловатый - холодный воздух идет с юго-востока, через центральные районы европейской части. Поэтому и слишком суровых холодов не ожидается: в пятницу погода станет слабоморозной, в выходные ночью подморозит до -5..-8, днем - немного ниже нуля. Погода порадует солнцем, но не следуете забывать о "невидимых" факторах - атмосферное давление очень высокое. / meteonovosti.ru /



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