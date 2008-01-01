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Арктический воздух сковывает Казахстан



ИА "Метеоновости" / 11:29 Четверг, 21 ноября



Студеный воздух Арктики, ворвавшийся в Казахстан, продолжает осваивать бескрайние степи страны. Холодный атмосферный фронт, смещаясь на юг, сыпет снегом, кружит метелями при сильном восточном, северо-восточном ветре. В предстоящие сутки уже на юго-западе, юге и юго-востоке республики температура понизится ночью до -10..15, на крайнем юге до -3..8 градусов.



Минувшей ночью на востоке Казахстана температура опускалась местами ниже 36 градусов. В Восточно-Казахстанской области в ряде населенных пунктов установлены новые экстремумы минимальной температуры. В поселке Жангиз-тобе в безоблачном студеном антициклоне воздух остыл сильнее всего, до -36,8 градуса. Прежний минимум в поселке был зафиксирован в 2016 году и имел значение -35,1 градуса.



Именно жители восточных и северных областей республики Казахстан первыми ощутили на себе ледяное дыхание Арктики. В ночь на 20 ноября в этих регионах ударил первый в этом сезоне сильный мороз, до -28..-33 градусов. За сутки температура понизилась местами на 25 градусов. В поселке Жарык Карагандинской области под утро 20 ноября был зафиксирован рекорд холода, температура упала до -31,5 градуса. Прежний суточный минимум, державшийся с 1960 года, был превзойден более чем на 4 градуса.



Новые минимальные экстремумы ожидаются на значительной части территории Казахстана, где среднесуточная температура воздуха останется ниже многолетних значений на 8-13 градусов. И в субботу на большей части страны ожидается морозная погода, однако на востоке и севере они немного ослабеют, что будет связано с циклоном, перемещающимся по северу Западной Сибири. Ядро холода сместится на западные области Казахстана. / meteonovosti.ru /



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