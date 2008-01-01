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Новости погоды
На северо-востоке ЕТР в конце недели морозы ослабеют
ИА "Метеоновости" / 11:35 Четверг, 21 ноября
Волна холодного воздуха захватывает все новые и новые рубежи. Под влиянием обширного арктического антициклона находится уже почти вся территория Европейской России. В ближайшие сутки отрицательная температура ожидается в Санкт-Петербурге, ночные заморозки возможны даже в Крыму.
Самый сильный мороз обосновался на северо-востоке Европейской части России и на Урале. В Пермском крае, Башкирии и Свердловской области ночью до -22..-27. Не так сурова зима на Средней и Нижней Волге, где "всего" -12:-17. Таковы последствия вторжения воздушной массы из Арктики. Усиливает ночные "минусы" и малооблачная антициклональная погода, при которой поверхность земли хорошо выхолаживается.
Но антициклон не стоит на месте. Его центр постепенно смещается на юго-запад. Вместе с этим медленно, но неотвратимо меняется и атмосферная циркуляция. В конце недели менее холодная воздушная масса с Северной Атлантики вытеснит арктический воздух за Уральский хребет. Вследствие этого сильные морозы на северо-востоке сменятся умеренными - температура повысится в среднем градусов на 10, а местами и больше! / meteonovosti.ru /
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