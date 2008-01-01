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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:29 Четверг, 21 ноября



В 12 часов в Москве малооблачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -8,3..-7,3 градуса; Северном -7,9..-6,5 градуса, Северо-восточном -8,1..-6,7 градуса, Восточном -8,5..-8,3 градуса, Юго-восточном -7,9..-7,6 градуса, Южном -8,1..-6,7 градуса, Юго-Западном -8,6..-8,1 градуса, Западном -8,4..-7,5 градуса, Северо-западном -7,1..-6,6 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура -6,2..-6,0 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -8,5..-5,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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