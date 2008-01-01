Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
21 ноября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:29 Четверг, 21 ноября

  В 12 часов в Москве малооблачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -8,3..-7,3 градуса; Северном -7,9..-6,5 градуса, Северо-восточном -8,1..-6,7 градуса, Восточном -8,5..-8,3 градуса, Юго-восточном -7,9..-7,6 градуса, Южном -8,1..-6,7 градуса, Юго-Западном -8,6..-8,1 градуса, Западном -8,4..-7,5 градуса, Северо-западном -7,1..-6,6 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура -6,2..-6,0 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -8,5..-5,5 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-8
Чт.
21 ноя.
-2
Пт.
22 ноя.
-3
Сб.
23 ноя.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Нджамена		 -41
Екючю

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Амбикапур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100