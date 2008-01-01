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Новости погоды

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Морозная солнечная погода в выходные дни в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:45 Четверг, 21 ноября

  В ночь на четверг в Москве и области погода из теплой, но унылой осени шагнула в ликующее солнце и морозы. Подгадала на Михайлов день! Такое преображение произошло по воле арктического антициклона, сформировавшегося в одном из самых холодных секторов Арктики - над Карским морем.

Первые двое суток вихрь был довольно подвижным, и быстро добрался до Верхней Волги. К четвергу антициклон замедлился, вырос в высоту, и остановился всего в пятистах километрах восточнее Москвы.

Антициклон, заполненный холодным арктическим воздухом, останется нерушимой громадой в центре ЕТР до понедельника. А посему в Москве и ее окрестностях удержится солнечная и умеренно морозная погода. Атмосферное давление будет близко к экстремуму. В пятницу его значение составит 770-772 мм ртутного столба.

Существенных осадков при таком аномально высоком давлении не предвидится, но может происходить сублимация водяного пара и ледяные кристаллы будут достигать земли в виде слабого снежка.

В ночь на пятницу воздух начнет интенсивно остывать, под утро в мощном антициклоне температура понизится: в Подмосковье до -8..-12 градусов, в Москве -7..-9 градусов. Днем 22 ноября в столице -3..-5, по области от -3 до -8 градусов.

В выходные дни солнечная погода без осадков сохранится, но низкое ноябрьское солнце не сможет значительно прогреть выстуженных арктический воздух. В ночь на субботу и воскресенье морозы предполагаются чуть слабее, чем в пятницу, минимальная температура в Подмосковье -5.. -10 градусов, в Москве -6..-8. Градусов. Днем при переменной облачности в Москве -2..-4, по области до -6. Средняя за сутки температура прогнозируется ниже характерной для этих дней ноября на 3-4 градуса.

Снега по-прежнему не предвидится, но солнце будет радовать глаз, синее небо поддержит яркую картину. И столичный пейзаж будет вполне земной, а не марсианский! / meteonovosti.ru /
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