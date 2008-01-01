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Новости погоды

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Бора свирепствует в Новороссийске!

ИА "Метеоновости" / 13:49 Четверг, 21 ноября

  Арктический антициклон, принесший резкое похолодание и ясную погоду в центр ЕТР, продолжает усиливаться и увеличиваться по площади. По его восточной периферии холодный арктический воздух устремился в южные регионы Европейской России.

Такая синоптическая ситуация провоцирует бору в районе Новороссийска, который отличается подходящей для возникновения таких ветров орографией. Холодный воздух из области высокого давления переваливает через хребет и вытесняет находящийся по другую сторону теплый и менее плотный воздух, этот процесс сопровождается штормовым и ураганным ветром и зимой вызывает сильное похолодание.

Усиление северо-восточного и восточного ветра в этом районе Краснодарского края отмечается уже с 18 ноября. Но в последние сутки разыгралась жестокая бора, ветер в порывах усиливается до штормового, до 27 м/с. При северо-восточном ветре такой силы слабо положительная температура, которая пока отмечается в Новороссийске, воспринимается как десятиградусный мороз.

Ветер продолжит крепчать: в предстоящие сутки перепады давления на побережье Краснодарского края еще увеличатся, что даст очередной импульс усилению ветра, бора в районе Новороссийска будет достигать ураганной силы 30-33 м/с. Резкий ветер силой до 25 м/с будет отмечаться в Краснодарском крае и в субботу. / meteonovosti.ru /
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